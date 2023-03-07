أصدر الشيخ تميم بن حمد، أمير دولة قطر، أمرا أميريا بتعيين الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيسا لمجلس الوزراء.

جاء ذلك عقب قبول استقالة الشيخ خالد بن خليفة عبد العزيز آل ثاني من منصبه كرئيس الوزراء.

وأدّى بن عبد الرحمن اليمين الدستورية، اليوم، ليبدأ مهام عمله على رأس الحكومة القطرية.

ونتعرف في السطور التالية على أبرز المعلومات عن رئيس الحكومة القطرية الجديد:

يبلغ رئيس الحكومة القطرية نحو 43 عاما، حيث ولد في نوفمبر عام 1980، وحصل على الشهادة الجامعية من قطر بتخصص الاقتصاد وإدارة الأعمال.

مع تخرجه، بدأ مشواره المهني بالعمل كباحث اقتصادي في المجلس الأعلى لشئون الأسرة في العام 2003، حيث تدرّج في المناصب إلى أن تولى منصب مدير الشئون الاقتصادية في الفترة من 2005 إلى 2009.

• إدارة المؤسسات الاقتصادية

وفقا لموقع وزارة الخارجية القطرية، عُيّن بن عبد الرحمن مديراً لمشروع دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، في عام 2009، كما عين مديراً لإدارة شراكة القطاع الحكومي والقطاع الخاص بوزارة الأعمال والتجارة.

وفي العام نفسه، دشّن مؤسسة قطر للمشاريع، وهي مؤسسة تعمل على توفير الدعم الفني والمالي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وسعت سياساته إلى رعاية برامج التنويع الاقتصادي عبر جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دولة قطر، وعبر الترويج للمشاريع التي تساهم في نمو اقتصاد الدولة.

وفي عام 2011، أصبح رئيساً للجنة التنفيذية لشركة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما اختير رئيساً لمجلس إدارة شركة أسباير.

وفي العام 2014، قاد عملية إعادة هيكلة صندوق قطر للتنمية وروج لتوجيه الدعم باتجاه التعليم الابتدائي والثانوي، والصحة العالمية والتنمية.

• أدوار سياسية

وفي عام 2010، عين سكرتيراً للممثل الشخصي لسمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لشؤون المتابعة في الديوان الأميري.

وفي العام 2013، شغل منصب مساعد الوزير لشئون التعاون الدولي بوزارة الخارجية. وركزت سياساته على الترويج للتعاون متعدد الجوانب إضافة إلى تطبيق سياسة دولة قطر في التنمية والمساعدات.

وفي يناير عام 2016، تم اختياره وزيرا للخارجية، في فترة دقيقة شهدت الأزمة الخليجية، وتوتر علاقات قطر بعدد من الدول العربية.