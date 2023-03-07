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كازاخستان تكافح للحصول على نفط خام لتلبية طلبات أوروبا

(د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 7 مارس 2023 - 10:41 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 مارس 2023 - 10:41 م

تكافح كازاخستان للعثور على نفط خام يكفي للوفاء بطلبيات الدول الأوروبية عبر نظام خط أنابيبب دروجبا الروسي، الذي سيسمح لهم بتقليل التعاملات مع موسكو، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

ومن المفترض أن تحصل ألمانيا على طلبية يبلغ إجماليها 40 ألف طن من النفط الكازاخي عبر الأنابيب في ربع السنة الحالي، وفقا للشركة الرسمية القائمة على نقل النفط "كاز ترانس أويل".

وتقل هذه الكمية بنحو 90% عما كان مخططا له في الأساس.

ويكافح منتجو كازاخستان للعثور على براميل احتياطية من شأنها مساعدة الشركات الأوروبية على الاستغناء عن الإمدادات الروسية، حسبما ذكرت مصادر مطلعة.

وعلاوة على ذلك، فهم حذرون أيضا من استخدام خط دروجبا لأنهم قد يجنون عائدات أفضل عن طريق استخدام طرق تصدير أخرى من الدولة الحبيسة الواقعة بوسط آسيا.

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