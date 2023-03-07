سفير الاتحاد الأوروبي: حقوق المرأة مركزية في كل أنشطة الاتحاد مع مصر

أقام سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر كريستيان بيرجر مساء اليوم حفل استقبال للمشاركين في مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة حضره محافظ أسوان أشرف عطية ولفيف من الفنانين المصريين والأجانب والشخصيات العامة والإعلاميين.

وأكد السفير بيرجر في كلمته خلال الحفل، أن الاتحاد الأوروبي تربطه بمصر شراكة قوية تمتد لمعظم المجالات والقطاعات من بينها الصحة أو التوظيف والسكان والطاقة وغيرها، مشيرا إلى أن حقوق المرأة مركزية في كل أنشطة الاتحاد الأوروبي مع مصر.

وأضاف أن الثقافة والفن والسينما مهمة للغاية لزيادة الوعي بقضايا المرأة.

من جانبه، أكد أشرف عطية محافظ أسوان أن هذه المدينة الرائعة تعد بمثابة لوحة فنية لا تتكرر ولا تحتاج لتجميل لإظهارها.

وأضاف أن أسوان ومهرجان المرأة حالة خاصة للغاية لأن السائحين والمواطنين يستمتعون بالمهرجان والورش الفنية المقامة على هامشه.

ووجه الشكر للاتحاد الأوروبي على دعمه المستمر للمهرجان ولأسوان لإظهارها بالشكل الذي يليق بها، منوها بأن جمهورية جديدة تنشأ بمصر حاليا، وهناك أعمال كثيرة تتم داخل المحافظة لتطويرها بالشكل الذي يتناسب مع مكانتها التاريخية وطبيعتها الخلابة.

من جانبها أشارت السفيرة ميرفت تلاوي رئيس مجلس أمناء المهرجان أن مهرجان أسوان يتسم بكونه مهرجانا للشعب فهو ليس معرضا للموضة لكنه يظهر أبعاد قضية معينة هي قضية المساواة للمرأة إضافة لكونه ملهما للشباب في أسوان وجنوب مصر للإسهام في صناعة السينما سواء في مجالات الكتابة أو التصوير أو الإخراج والتمثيل.