رئيس أركان الجيش الجزائري: نسعى دائمًا للمساهمة في التنمية المستدامة لدول الجوار

أكد رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة، أن بلاده تعي بتداعيات حالة اللااستقرار السائدة في محيطها القريب على أمنها وعلى مقومات شعبها، وتسعى دائما لأن تكون عامل استقرار في المنطقة والمساهمة في التنمية المستدامة لدول الجوار.

جاء ذلك خلال كلمته، اليوم، بمناسبة زيارته التفقدية لإحدى الوحدات العسكرية بجنوبي الجزائر.

وأضاف الفريق أول شنقريحة أن الجزائر لطالما وقفت إلى جانب البلدان الأفريقية، لاسيما عبر مرافقتها في تسوية أوضاعها الأمنية، من خلال تفضيل الحلول الداخلية واحترام سيادة الدول ورفض التدخل في شؤونها الداخلية.

وأوضح رئيس أركان الجيش الجزائري أنه لا يمكن للأمن والسلم أن يتحققا في أفريقيا دون تنمية فعالة، مشيدًا بالقرار، الذي وصفه ب "الحكيم" للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بضخ مليار دولار من أجل تفعيل آليات التضامن الأفريقي، والمساهمة في الدفع بعجلة التنمية بالقارة الأفريقية.



