الزلازل تضرب عدة مناطق في تركيا دون تسجيل خسائر

ضرب زلزال بقوة 2ر4 درجات على مقياس ريختر اليوم الثلاثاء، قضاء "غورون" في ولاية سيواس وسط تركيا.

وبحسب المعلومات على موقع إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، وقع الزلزال عصر اليوم وعلى عمق 7 كيلو مترات، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

ولم ترد معلومات فورية عن وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

كما ضرب زلزال بلغت قوته 7ر4 درجات على مقياس ريختر، اليوم الثلاثاء، قضاء "إنجه صو" في ولاية قيصري بوسط تركيا، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "الاناضول" التركية.

وبحسب المعلومات الواردة على الموقع الالكتروني لإدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، اليوم الثلاثاء، فقد وقع الزلزال في الساعة 1447 بالتوقيت المحلي، على عمق 8ر12 كيلومترا.

ولم ترد معلومات فورية عن وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

كما أشارت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، إلى أن الولاية شهدت وقوع هزتين أرضيتين في وقت لاحق، بقوة 4ر4 درجات، و3ر4 درجات.

من جانبه، قال رئيس إدارة الكوارث والطوارئ التركية، يونس سيزر، في بيان له على موقع تويتر، إنه لم يتم تسجيل أي خسائر في الأرواح والممتلكات جراء الزلزال، لافتا إلى استمرار الفرق المختصة في عمليات مسح الأضرار، ومؤكدا على جاهزيتها للتدخل لدى رصد أي حالات سلبية.

وعلى صعيد متصل، ضرب زلزال بلغت قوته 4ر4 درجات على مقياس ريختر، قضاء أونيكي شباط في ولاية قهرمان مرعش، جنوبي تركيا، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "الاناضول" التركية اليوم الثلاثاء.

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركيةأن الزلزال وقع في الساعة 1240 بالتوقيت المحلي، على عمق 52ر7 كيلومترات، دون أن ترد أي معلومات فورية عن وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وفي السادس من الشهر الماضي، ضرب زلزالان مدمران جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7ر7 درجات والثاني 6ر7درجات، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة.

وتقول الأمم المتحدة إن الكارثة هي الأسوأ في تاريخ تركيا من حيث عدد القتلى.

وتسبب الزلزالان في وفاة 46 ألفا و104أشخاص، حسبما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الاثنين.

ووفقا للحكومة التركية، تم تسجيل انهيار، أو تضرر، أكثر من 173 ألف مبنى جراء الزلازل.

وإجمالا، تضرر نحو 20 مليون شخص في تركيا، بينما تقدر الأمم المتحدة عدد المتضررين في سوريا بنحو 8ر8 مليون شخص.

وتم الإبلاغ عن 5900 حالة وفاة في الآونة الأخيرة في سوريا.