رئيس سريلانكا: الصين وافقت على إعادة هيكلة قروضها

أعلن رئيس سريلانكا رانيل ويكرمسينج، اليوم الثلاثاء، أن الصين وافقت على إعادة هيكلة قروضها؛ لتزيل العقبة الأخيرة أمام خطة الإنقاذ التي طال انتظارها من صندوق النقد الدولي.



وقال يكرمسينج - في كلمة ألقاها أمام البرلمان، نقلها راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" - إن بكين وافقت الآن على إعادة الهيكلة، وإنه يتوقع الإفراج عن الدفعة الأولى من خطة الإنقاذ، والتي تبلغ 2.9 مليار دولار في غضون شهر.



وتابع: "لقد قمنا بدورنا، واتمنى أن يقوم صندوق النقد الدولي بدوره"، مشيرا إلى أن بنك (إكزيم) الصيني المملوك للدولة أرسل خطابا إلى صندوق النقد الدولي أمس يشير فيه إلى استعداده للمضي قدما في إعادة الهيكلة.



يذكر أن الدين الخارجي لسريلانكا تجاوز الـ 51 مليار دولار، منها 28 مليار دولار يجب سدادها بحلول عام 2027.



كما أدت أزمة العملة في سريلانكا إلى نقص في المواد الأساسية مثل الغذاء والوقود والأدوية والغاز، وأجبرت الاحتجاجات الحاشدة العام الماضي الرئيس السريلانكي السابق جوتابايا راجاباكسا على الاستقالة من منصبه والفرار من البلاد.