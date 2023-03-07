 الرئيس الصيني يندد بـ«قمع» واشنطن والغرب ضد بلاده - بوابة الشروق
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الرئيس الصيني يندد بـ«قمع» واشنطن والغرب ضد بلاده

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 7 مارس 2023 - 9:20 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 7 مارس 2023 - 9:20 ص
ذكرت وسائل إعلام صينية حكومية، أن الرئيس الصيني شي جين بينج انتقد الولايات المتحدة والغرب في خطاب ألقاه أمام المندوبين في مؤتمر سنوي عقد بالعاصمة بكين، اليوم الثلاثاء.

وقال شي، إن "الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة نفذت سياسة احتواء وتطويق وقمع شامل ضد الصين، الأمر الذي جلب تحديات خطيرة غير مسبوقة للتنمية في الصين"، بحسب وسائل إعلام حكومية.

وأضاف أن الصين تواجه في نفس الوقت صعوبات متعددة، منها، على سبيل المثال، تفشي كوفيد-19 المتكررة وتزايد الضغط على اقتصاد البلاد.

وتختلف تعليقات الرئيس الصيني عن تصريحات سابقة، غالبا ما تحدثت فيها القيادة الصينية بشكل غامض عن "دول معينة"، دون تسمية الولايات المتحدة أو الغرب بشكل مباشر.

وأدلى الرئيس الصيني بهذه التصريحات في إطار خطاب ألقاه أمام المندوبين خلال حضور المجلس الوطني الـ14 للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني.

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