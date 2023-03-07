نهاد أبوالقمصان: منى زكي في حرب استباقية ضد تيار الإسلام السياسي والسلفيين

علقت المحامية نهاد أبوالقمصان، عضو المجلس القومي لحقوق المرأة، على حالة الهجوم على الفنانة منى زكي بعد طرح بوستر مسلسل «تحت الوصاية»، موضحة أن الجميع يشعر من فن منى زكي أنها الشخصية نفسها، منوهة على أنها قادرة على اختيار الأدوار المؤثرة في المجتمع.

وأوضحت «أبوالقمصان»، خلال حوارها ببرنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي خيري رمضان، عبر شاشة «القاهرة والناس»، اليوم الاثنين، أن الفنانة منى زكي تتقن جميع أعمالها، متابعًا: «منى زكي أمام حرب استباقية.. ودي حواجب كل الستات في مصر»، كما أن هذا اللون هو الموضة الآن.

وأشارت إلى أن مشاركة منى زكي في «الوصايا» مستهدف من الإسلام السياسي والسلفيين، مؤكدة أنها هذه القصة حقيقة في المجتمع وتناقش موقف هام للمرأة وهي الوصاية على الأولاد، معقبة: «القانون يتعامل مع الست أنها بلا قيمة وغير موجودة في الوصاية على الأولاد».