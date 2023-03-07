قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن الاجتماع الأول لمجلس الإدارة تناول ملف التشغيل للفنانين بمختلف فئاتهم العمرية، مشيرًا إلى الاتفاق على وضع حلول وآليات حديثة تتفق مع المتغيرات الموجودة، على مدار عام، لمعالجة مشكلات الملف.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «نادي النساء السري»، المذاع عبر فضائية «الشمس»، مساء الثلاثاء: «لا أقول إن المشكلة ستحل بنسبة 100% أو 90%، ولكن لو استطعنا الوصول إلى حلول كبيرة، فالأمر سيكون إنجازًا عظيمًا».

وأعرب عن أمله في تقدير الله له على خدمة زملائه، بعد إعادة انتخابه لتولي منصب نقيب المهن التمثيلية، مؤكدًا أن «خدمة الزملاء والمهنة شرف كبير».

وأكمل نقيب المهن التمثيلية،: «ربنا يقدرنا أنا وزملائي، ونتمكن من تحقيق ولو جزء من طموح الناس اللي انتخبتنا، وسابت أشغالها وجات مخصوص عشان تقف معانا».

وأشار إلى أنه يصدق ما يفعله ويؤمن ويستمتع به، مختتمًا: «لا أؤدي خدمة أو أرد على التليفون وأنا متضايق، مستمتع وأنا بعمل خدمة لأحد زملائي أو أساتذتي أو أبنائي؛ لأن خدمة الناس أمر عظيم جدًا، والتوفيق من عند الله».