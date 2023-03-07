تحقيق بريطاني في محاولة وزير سابق الضغط على برلماني بحجب تمويل حكومي لإحدى مراكز ذوي الإعاقة

فتحت الحكومة البريطانية، تحقيقا على خلفية تقارير صحفية عن مناقشة وزير الصحة السابق، مات هانكوك خطة لحجب تمويل عن مركز للمعاقين من أجل الضغط على عضو بمجلس العموم لكي يدعم قيود الإغلاق في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".

وأظهرت رسائل مسربة جرى تداولها عبر تطبيق "واتساب" بين هانكوك، ومساعده السياسي أنهم ناقشوا خطة لتقويض مركز لصعوبات التعلم في مدينة بيري بمانشستر الكبرى، في حال صوت جيمس دالي عضو مجلس العموم ضد القيود التى اقترحتها الحكومة في ديسمبر 2020 لمواجهة الجائحة.

وجاءت رسائل هانكوك قبيل التصويت في الأول من ديسمبر 2020، بشأن تطبيق نظام قيود محلية مشددة خاصة بالإغلاق في إنجلترا، بحسب صحيفة "تليجراف" البريطانية.

وأرسل آلان نيكسون المساعد السياسي لوزير الصحة آنذاك والمشرف على العلاقات مع النواب في البرلمان، رسالة إلى هانكوك في 22 نوفمبر 2020، تحوي اقتراحا حول كيفية ضمان دعم أكبر عدد ممكن من نواب مجلس العموم تضمنت حجب تمويل عن مركز للمعاقين يشرف عليه عضو مجلس العموم جيمس دالي.

من جانبه، قال جيمس دالي لصحيفة "تليجراف" إنه "يشعر بالصدمة والاشمئزاز من أن مركز الإعاقة كان موضع نقاش كوسيلة لإكراهه على التصويت لصالح الحكومة".

وأضاف أنه لم يتم الاتصال به من قبل الوزارة، أو يتلق أي تهديد بخصوص المركز.

وقالت ديزي كوبر، نائبة رئيس حزب الديمقراطيين الليبراليين إن "هذا انتهاك واضح للقانون الوزاري، وأمر مزعج أن يفكر هانكوك في حجب التمويل عن أحد أعضاء البرلمان إذا لم يصوتوا بالطريقة التي يريدها".

وأضافت أن "الحكومة تحتاج إلى إجراء تحقيق في ما إذا كان وزراء محافظون آخرون يستخدمون تهديدات بغيضة مماثلة".

وتابعت: "هذه الرسائل تثبت أن حكومة المحافظين غير صالحة للحكم ومليئة بالفوضى".

من جهته، قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك - ردا على سؤال عما إذا كانت هذه ليست الطريقة التي يرغب سوناك في أن يعمل وزرائه بها- ، إن "هناك قواعد وإرشادات يتم تطبيقها. لا يمكنني التحدث عن أفعال حكومة سابقة".

وأضاف أن "سوناك أكد أهمية التحقيق في جميع القضايا كاملة بدلاً من الاعتماد على أجزاء من المعلومات".

وتابع المتحدث: "قرارات التمويل يتم اتخاذها بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية الصارمة لضمان القيمة مقابل المال المنصوص عليه في إطار الإنفاق، والوزراء مسؤولون عن قراراتهم".