الزمالك يهزم الترجي ويحافظ على آماله في التأهل لربع نهائي دوري الأبطال

حقق فريق الزمالك فوزًا ثمينًا على نظيره الترجي التونسي بثلاثة أهداف لهدف،، في المباراة التي أقيمت على ملعب الجيش ببرج العرب مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وسجل سيف فاروق جعفر هدف التقدم لفريق الزمالك في الدقيقة الـ 9 من عمر المباراة، بعد تمريرة مساعدة من زميله أحمد سيد «زيزو».

وأضاف زيزو الهدف الثاني لفريق الزمالك من ركلة جزاء في الدقيقة 22، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الأبيض بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني، نجح المهاجم الجزائري رياض بيناياد في تسجيل هدف تقليص الفارق للفريق التونسي عند الدقيقة 53، قبل أن يسجل الزمالك الهدف الثالث عن طريق لاعبه سيف الدين الجزيري في الدقيقة 89، لينتهي اللقاء بفوز الفريق الأبيض بثلاثة أهداف لهدف.

وبتلك النتيجة، رفع فريق الزمالك رصيده للنقطة 4 في المركز الأخير بالمجموعة الرابعة، بفارق الأهداف عن المريخ صاحب المركز الثالث، فيما تجمد رصيد الترجي عند النقطة 9 في صدارة المجموعة.