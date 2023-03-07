مقتل 15 شخصا على الأقل في انفجار بمبنى تجاري ببنجلاديش

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لقي ما لا يقل عن 15 شخصا حتفهم، وأصيب العشرات إثر وقوع انفجار في مبنى تجاري في داكا عاصمة بنجلاديش اليوم الثلاثاء، وذلك حسبما أعلن رجال الإطفاء.

ووقع الانفجار فى مبنى يضم خمسة طوابق بالقرب من منطقة جولستان بوسط داكا بعد ظهر اليوم.

وقال دين موني شارما وهو مسؤول في خدمة الإطفاء ووكالة خدمات طوارئ الدفاع المدني لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في مكان الحادث إن ثمانية أشخاص قتلوا في الانفجار.

وأوضح أنه لم يتضح بعد سبب الانفجار، وذكرت الشرطة أنه لم تظهر مؤشرات أولية على وقوع هجوم إرهابي.

وقال ناظم الحق مدير مستشفى كلية طب داكا القريب من مكان الحادث إن حوالى 200 جريح سقطوا في الانفجار ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وحطم الانفجار الجدار الزجاجي لأحد المكاتب التى يضمها المبنى كما تسبب في أضرار بمبنيين مجاورين.

استمرت أعمال الإنقاذ في مسرح الانفجار حتى المساء.

وأظهرت لقطات عرضتها قناة 24 التلفزيونية المحلية عمال الإنقاذ وهم يستخدمون المصابيح للبحث عن ناجين وسط الركام والانقاض الناجمة عن الانفجار.