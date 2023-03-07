تونس: نواصل المساعي للمساهمة الإيجابية في إيجاد الحلول الجماعية للأزمات التي يشهدها العالم

​​أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار أن تونس ستواصل مساعيها، ضمن المنتظم الأممي، للمساهمة الإيجابية في إيجاد الحلول الجماعية للأزمات التي يشهدها العالم في كنف علاقات الصداقة والتعاون والتفهّم مع كافّة الشركاء.

جاء ذلك خلال استقبال نبيل عمّار المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة بتونس أرنو بيرال ، وفقا لبيان صدر عن وزارة الشؤون الخارجية التونسية مساء اليوم" الاثنين".

​​من جانبه، أشار المنسق المقيم للأمم المتحدة إلى العلاقات الممتازة القائمة بين الجانبين، مؤكّدا على أن منظومة الأمم المتحدة ستعمل على مزيد من ملائمة برامجها مع توجهات وأولويات المخطط التنموي لتونس 2023-2025.

​​ومثل اللقاء فرصة للتباحث بشأن تعزيز آليات التشاور بين الجانبين لإضفاء مزيد من النجاح على عمل وكالات الأمم