اعتقالات في إيران على خلفية تسمم طالبات في بعض المدارس

قال مسئول حكومي بارز، إنه قد تم اعتقال العديد من الأشخاص في إيران على خلفية وقائع تسمم مشتبه بها حدثت في مدارس للفتيات، ما أسفر عن نقل آلاف الطالبات إلى المستشفيات منذ الإبلاغ عن تسجيل أول حالة تسمم قبل أربعة أشهر.



ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن نائب وزير الداخلية الإيراني، ماجد مرحمدي، قوله للتلفزيون الإيراني الرسمي اليوم الثلاثاء، إن الاعتقالات جرت في خمس محافظات مختلفة، دون أن يحددها، كما لم يذكر عددا محددا للمعتقلين.



وقال إن وقائع التسمم، التي تسببت في احتجاجات جديدة في وقت تواجه فيه القيادة الإسلامية الإيرانية مستويات غير مسبوقة من المعارضة الشعبية، تراجعت بشكل كبير منذ أمس الاثنين.