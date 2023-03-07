دراسة: العناصر الغذائية المتوفرة في البيض قد تمنع الإصابة بالألزهايمر

أفادت دراسة طبية حديثة أجراها فريق من الباحثين في ولاية " أريزونا " الأمريكية أن الآثار السلبية لنقص عنصر " الكولين" الغذائي وارتباطه المحتمل بمرض الألزهايمر .

وكشف الباحثون أن نقص عنصر "الكولين" يمكن أن يؤدى إلى تغيرات كبيرة فى الدماغ، مثل تطور لويحات الأميلويد ، والتى يتم ملاحظتها بشكل شائع في مرض الألزهايمر، باستخدام الفئران العادية والمعدلة وراثيا التي تعاني من نقص عنصر " الكولين" ( والتي تظهر بالفعل أعراضا مرتبطة بمرض الأزهايمر)، ووجد الباحثون أن نقص عنصر " الكولين" أدى إلى تلف الكبد وتضخم القلب ، فضلا عن حدوث تغيرات عصبية فى فئران التي أصيبت بالألزهايمر.

إضافة إلى ذلك ، توصلت الدراسة إلى أن نقص عنصر " الكولين" فى الفئران أدى إلى زيادة كبيرة فى الوزن ، وتغيرات فى نسبة السكر فى الدم ، وعجز فى المهارات الحركية، كما أظهرت الدراسة أيضا أن البشر غالبا ما يفشلون فى إستهلاك الكمية اليومية الموصى بها من عنصر " الكولين" .. علاوة على ذلك ، تشير العديد من الدارسات إلى أن كميات المدخول اليومية المحددة ليست مثالية للوظائف المتعلقة في الدماغ.

وأكدت الدراسة الحالية على أهمية تناول عنصر " الكولين" الكافى لمنع التغيرات الجسدية والعصبية المرتبطة بنقص " الكولين".