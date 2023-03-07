الرئيس الأمريكي يشكر سلطنة عمان على دعم الهدنة في اليمن وفتح المجال الجوي

وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن الشكر لسلطان عمان هيثم بن طارق، اليوم الثلاثاء، على دعم السلطنة لهدنة توسطت الأمم المتحدة بشأنها في اليمن وقرار بلاده فتح المجال الجوي لجميع الطائرات المدنية، بما في ذلك الطائرات من وإلى إسرائيل.

وقال البيت الأبيض في بيان، أن بايدن عبر للسلطان هيثم بن طارق عن ترحيبه بدور عمان في تأمين الإفراج عن مواطنين أمريكيين احتجزوا في إيران، بحسب وكالة رويترز.

وأعلنت هيئة الطيران المدني في سلطنة عُمان، في فبراير الماضي، فتح أجوائها أمام جميع الناقلات الجوية في العالم، بينما سارعت إسرائيل إلى الترحيب بالقرار الذي سيجلب لها فوائد اقتصادية.

وعلى حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، ذكرت هيئة الطيران المدني في سلطنة عُمان: "التزاما ببنود معاهدة شيكاجو 1944 وإنفاذا للمتطلبات الدولية بعدم التمييز بين الطائرات المدنية أمام جميع دول منظمة الطيران المدني الدولي".

وتابعت: "نؤكد بأن أجواء سلطنة عُمان مفتوحة أمام جميع الناقلات الجوية التي تستوفي شروط عبور الأجواء العُمانية".