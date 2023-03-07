رئيس شعبة الذهب: الأسعار قد تنخفض بعد قرار الفيدرالي الأمريكي

قال هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب، إن أسعار الذهب هذا الأسبوع متذبذبة وليست مستقرة، مشيرًا إلى عدم إمكانية التنبؤ بتوجه الأسعار سواء بالارتفاع أو الانخفاض في الفترة المقبلة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن الاستثمار في الذهب طويل الأمد، مشيرًا إلى أنه مخزون قيمة حقيقي يزداد مع الوقت وبمثابة استثمار جيد بمرور السنوات.

وذكر أن سعر الأونصة عالميًا يشهد انخفاضًا قويًا؛ بسبب تأثير السياسة الأمريكية، وإعلان ارتفاع سعر الفائدة في الفيدرالي الأمريكي ليتخطى 500 نقطة أساس، قائلًا إن الأمر قد ينعكس على سوق الذهب المحلي بانخفاضات في الأسعار.

ونوه رئيس شعبة الذهب، أن بعض المؤشرات قد تؤثر على الذهب سلبًا وأخرى تؤثر بشكل إيجابي، مضيفًا: «نشهد خلال هذين الأسبوعين تباينات في السعر حتى تستقر الأمور، وسعر جرام عيار 21، بلغ أمس 1850 جنيهًا، بينما وصل اليوم إلى 1810 جنيهات».

ولفت إلى أن الشعبة في انتظار القرارات الصادرة من الجهات المعنية في الدولة المصرية، سواء أسعار الفائدة والشهادات الجديدة والتغير في سعر الصرف، موضحًا أن سعر الذهب يتأثر بـ3 عوامل.

وأكمل: «هناك 3 محاور أساسية مؤثرة في سعر الذهب، الأول سعره في البورصة العالمية، والثاني سعر صرف الدولار بالنسبة للجنيه، والثالث قوى العرض والطلب والاهتمام بالاقتناء والشراء من عدم».