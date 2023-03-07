 سفير بيلاروسيا بالقاهرة: العالم يمر بأوقات صعبة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية - بوابة الشروق
الثلاثاء 7 مارس 2023 7:31 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد التوسع في استيراد الدجاج البرازيلي لحل أزمة الدواجن؟

النتـائـج تصويت

سفير بيلاروسيا بالقاهرة: العالم يمر بأوقات صعبة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية

هدى الساعاتي
نشر في: الثلاثاء 7 مارس 2023 - 7:18 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 مارس 2023 - 7:18 م

قال سيرجي تيرنتف سفير دولة بيلا روسيا في القاهرة، إن العالم بشكل عام يمر بأوقات صعبة بسبب الحرب الروسيه الأوكرانية، وإن العديد من الشركات الأوروبية لم تعد تتعامل مع بيلا روسيا؛ لذلك فهو يسعي لإيجاد شركات مصرية وخاصة في مجال تركيب وتجميع الجرارات والمعدات الزراعية، حيث إن تكلفة نقلها أصبحت مرتفعة جدا.

جاء ذلك خلال استقبال محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، لسيرجي تيرنتف سفير دولة بيلا روسيا في القاهرة، الذي أعرب عن سعادته بالزيارة التي تهدف إلى زيادة التبادل التجاري بين الإسكندريه وبيلاروسيا.

وأوضح أنه على موعد مع جمعية رجال الأعمال والغرفة التجارية بالإسكندرية بعد مقابلة المحافظ للتباحث حول فرص التعاون بين البلدين.

وأعرب المحافظ، عن سعادته بزيادة التعاون خاصة في مجال الصناعه والغذاء والتكنولوجيا، وأنه مستعد لتذليل أي عقبات لتيسير إجراءات التعاون في أسرع وقت، مُضيفًا أنه يمكن التعاون أيضًا في مجال السياحه حيث إن الإسكندرية مدينة سياحية من طراز خاص.

وفي نهايه اللقاء، تبادل الطرفان الصور والهدايا التذكارية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك