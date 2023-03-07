أعلنت شركة صناعة السجائر الأمريكية "ألتريا" التي تنتج سجائر "مارلبورو" اعتزامها شراء شركة "إن.جيه.أو.واي" الناشئة للسجائر الإلكترونية مقابل 75ر2 مليار دولار.

وبموجب الصفقة ستمتلك ألتريا كل مجموعة منتجات "إن.جيه.أو.واي" للسجائر الإلكترونية بما في ذلك منتج "إن.جيه.أو.واي أيه.سي.إي" الذي يعتمد فقط على البخار الإلكتروني وحصل على موافقة إدارة الغذاء والعقاقير الأمريكية على تسويقه.

وتتضمن شروط الصفقة دفع مبلغ 500 مليون دولار على أقساط نقدية، بناء على النتائج الدورية لبعض منتجات إن.جيه.أو.واي في السوق.

وقال بيلي جيفورد الرئيس التنفيذي لشركة ألتريا: "نعتقد أننا نستطيع تسريع وتيرة تحول المدخنين البالغين في الولايات المتحدة إلى استخدام إن.جيه.أو.واي أيه.سي.إي بطرق لا تجعل إن.جيه.أو.واي كيان منفصل".

وأضاف: "نعتقد أن قوة مواردنا التجارية يمكن أن تفيد مستهلكي التبغ وتوسع المنافسة. كما أننا سعداء بانضمام موظفي إن.جيه.أو.واي الموهوبين إلى ألتريا".