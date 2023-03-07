ضبط سيارة نقل مخلفات طبية خطرة تُلقي المخالفات على طريق جسر النيل بالدقهلية

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أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، ضبط سيارة نقل مخلفات طبية خطرة تقوم بإلقاء المخالفات على طريق جسر النيل طريق كفر الطويلة بنطاق مركز طلخا.

وأمر المحافظ على الفور بتحرير المحاضر اللازمة، وتسليم قائد السيارة لمركز للشرطة؛ لاتخاذ ما يلزم وإحالة الواقعة للنيابة العامة لاعمال شئونها.

وقال المحافظ إنه غير مسموح على الاطلاق بالتصرفات والسلوكيات الجسيمة المضرة بالبيئة؛ حرصا على سلامة وصحة وحياة المواطنين بنطاق المحافظة.

جاءت تصريحات وقرارات محافظ الدقهلية بناء على التقرير الذي عرضته رحاب المزين رئيس مركز ومدينة طلخا بشأن نتائج عمل فريق العمل التنفيذي برئاسة مركز ومدينة طلخا، والذي تمكن من ضبط سيارة لإحدى شركات القطاع الخاص تعمل في نقل المخلفات الطبية الخطرة من المستشفيات والعيادات وهي تلقي المخلفات على الطريق بجسر النيل بقرية الطويلة بمركز طلخا، حيث تم ضبط السيارة والسائق في الواقعة المذكورة.

وعلى الفور، تم تسليمه إلى نقطه شرطة ديسط نطاق الواقعة.

وشدد المحافظ على معاقبة جميع الخارجين على القانون؛ حرصا على سلامة وصحة وحياة المواطنين.