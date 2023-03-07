 قيس سعيد: الواجب المقدّس يقتضي من الجميع الحفاظ على مؤسسات الدولة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قيس سعيد: الواجب المقدّس يقتضي من الجميع الحفاظ على مؤسسات الدولة

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 7 مارس 2023 - 3:14 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 7 مارس 2023 - 3:14 ص

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن الواجب المقدّس يقتضي من الجميع اليوم الحفاظ على مؤسسات الدولة، وأن تعمل تلك المؤسسات وفق القانون، مؤكداً أن أهم مبدأ يقوم عليه تسيير المرافق العمومية هو الحياد لا الانتماء السياسي و أي شكل من أشكال الانتماءات.
جاء ذلك خلال لقاء قيس سعيد مع رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، وفقا لبيان صدر عن رئاسة الجمهورية التونسية مساء اليوم " الإثنين".
وتم خلال اللقاء تناول جدول أعمال مجلس الوزراء القادم إلى جانب الوضع العام في البلاد، كما تم التطرق إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للتونسيين، وضرورة أن يعمل الجميع على الاستجابة لمطالبهم المشروعة في الحياة الكريمة التي لن تتحقق إلا على قاعدة العدل الاجتماعي.

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