المصرية للاتصالات تدرس مدى جدوى طرح حصة إضافية من الشركة

أكدت شركة المصرية للاتصالات، أن وزارة المالية المساهم الرئيسي بها أبلغتها أنها تدرس مدى جدوى طرح حصة إضافية في رأسمال الشركة، وذلك في ضوء ما أعلنته الحكومة بشأن وثيقة سياسية ملكية الدولة.

وذكرت المصرية للاتصالات، في بيان للبورصة، اليوم، أن وزارة المالية أكدت أن الأمر لم يتعدى أكثر من مجرد دراسة تمهيدية ما زالت في طور البداية وأن الأمر ما زال بالمراحل الأولية ولم يتم اتخاذ فيه أية قرارات رسمية، موضحة أن الدراسة قد تنتهي لعدم المضي قدما في هذا الطرح.

وكانت وكالة رويترز نقلت عن مصادر، أن الحكومة المصرية عرضت على بيع حصة 10% من ملكيتها في الشركة المصرية للاتصالات وعينت كلا من بينكي سي كابيتال والأهلي فاروس لإدارة عملية البيع.

وتمتلك الحكومة المصرية نحو 80% من رأسمال المصرية للاتصالات، والباقي 20% نسبة تداول حر بالبورصة المصرية بعد أن طرحتها في عام 2005.