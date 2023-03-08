3 توجيهات من وزير الصحة خلال الاجتماع الدوري للمرصد الوطني للإدمان

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ناقش الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان خلال الاجتماع الدوري للجنة العليا للمرصد الوطني للإدمان.

وتم مناقشة الآتي:

1- العرض المفصل لأنشطة الجهات المشاركة بالمرصد الوطني للإدمان بناء على توصيات الاجتماع السابق.

2- إمكانية إنشاء مراكز دائمة داخل التجمعات الطلابية بالجامعات للتوعية بمخاطر الإدمان ضمن الأنشطة التي تستهدف مواجهة الإدمان بين طلاب الجامعات.

3- المقترح المقدم من اللجنة للائحة المالية والإدارية لعمل اللجنة وكذلك مقترح قانون لإنشاء وتنظيم المرصد الوطني للإدمان.

واطلع الوزير خلال الاجتماع على:

1- نتائج تعاون المرصد الوطني للإدمان مع الجهات الدولية في ضوء تبادل الخبرات.

2- الاستفادة من التجارب المختلفة المنظومة الإلكترونية للمرصد الوطني للإدمان والتي يتم من خلالها رصد البيانات الخاصة بكل حالات الإدمان المترددة على مراكز العلاج.

وخلال الاجتماع أكد الوزير على:

1- أن المرصد يساهم في الربط بين جميع مؤسسات الدولة المعنية بمواجهة قضية الإدمان واتخاذ القرارات الصحيحة بشأن تلك القضية.

2- أهمية المرصد الوطني للإدمان في الحصر الدقيق لخريطة الإدمان والعمل على الاسترشاد بالبيانات لتوجيه وتحديد الأنشطة البحثية في مجالات تشخيص وعلاج الإدمان.

ووجه الوزير بالتالي:

1- تشكيل لجان علمية للعمل على المستحدثات في مجال الإدمان بما يتوافق مع التغيرات الجديدة التي تطرأ على تلك القضية.

2- دراسة إمكانية التقدم للاتحاد الإفريقي لإنشاء مرصد إفريقي للإدمان تستضيفه مصر حيث تعد مشكلة الإدمان قضية عامة تؤرق كل المجتمعات.

3- شدد الوزير على الأمانة الفنية للجنة بمتابعة تنفيذ جميع التوصيات الصادرة عن الاجتماعات الدورية وكذلك فيما يخص مهام عملها بتجميع وتحليل البيانات ورفع المقترحات للجنة العليا للمرصد الوطني للإدمان.