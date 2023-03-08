3 توجيهات من وزير الصحة خلال الاجتماع الدوري للمرصد الوطني للإدمان

ناقش الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان خلال الاجتماع الدوري للجنة العليا للمرصد الوطني للإدمان.
وتم مناقشة الآتي:
1- العرض المفصل لأنشطة الجهات المشاركة بالمرصد الوطني للإدمان بناء على توصيات الاجتماع السابق.
2- إمكانية إنشاء مراكز دائمة داخل التجمعات الطلابية بالجامعات للتوعية بمخاطر الإدمان ضمن الأنشطة التي تستهدف مواجهة الإدمان بين طلاب الجامعات.
3- المقترح المقدم من اللجنة للائحة المالية والإدارية لعمل اللجنة وكذلك مقترح قانون لإنشاء وتنظيم المرصد الوطني للإدمان.
واطلع الوزير خلال الاجتماع على:
1- نتائج تعاون المرصد الوطني للإدمان مع الجهات الدولية في ضوء تبادل الخبرات.
2- الاستفادة من التجارب المختلفة المنظومة الإلكترونية للمرصد الوطني للإدمان والتي يتم من خلالها رصد البيانات الخاصة بكل حالات الإدمان المترددة على مراكز العلاج.
وخلال الاجتماع أكد الوزير على:
1- أن المرصد يساهم في الربط بين جميع مؤسسات الدولة المعنية بمواجهة قضية الإدمان واتخاذ القرارات الصحيحة بشأن تلك القضية.
2- أهمية المرصد الوطني للإدمان في الحصر الدقيق لخريطة الإدمان والعمل على الاسترشاد بالبيانات لتوجيه وتحديد الأنشطة البحثية في مجالات تشخيص وعلاج الإدمان.
ووجه الوزير بالتالي:
1- تشكيل لجان علمية للعمل على المستحدثات في مجال الإدمان بما يتوافق مع التغيرات الجديدة التي تطرأ على تلك القضية.
2- دراسة إمكانية التقدم للاتحاد الإفريقي لإنشاء مرصد إفريقي للإدمان تستضيفه مصر حيث تعد مشكلة الإدمان قضية عامة تؤرق كل المجتمعات.
3- شدد الوزير على الأمانة الفنية للجنة بمتابعة تنفيذ جميع التوصيات الصادرة عن الاجتماعات الدورية وكذلك فيما يخص مهام عملها بتجميع وتحليل البيانات ورفع المقترحات للجنة العليا للمرصد الوطني للإدمان.