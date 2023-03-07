 مسئولة بالأمم المتحدة: أضرار زلزال تركيا قد تتجاوز 100 مليار دولار - بوابة الشروق
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مسئولة بالأمم المتحدة: أضرار زلزال تركيا قد تتجاوز 100 مليار دولار

وكالات:
نشر في: الثلاثاء 7 مارس 2023 - 12:43 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 مارس 2023 - 12:43 م

قالت مسئولة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في إفادة صحفية اليوم الثلاثاء، إن الأضرار الناجمة عن الزلزال المدمر في تركيا ستتجاوز 100 مليار دولار.

وقالت لويزا فينتون، المسئولة بالبرنامج عبر اتصال بالفيديو من غازي عنتاب التركية: "يتضح من الحسابات التي جرت حتى الآن أن الأضرار التي قدمتها الحكومة وأيدها.. شركاء دوليون ستتجاوز 100 مليار دولار"، وفقا لوكالة رويترز.

وأضافت أن الرقم المبدئي سيستخدم كأساس لمؤتمر للمانحين لجمع التمويل لمساعدة ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا سيقام في بروكسل وبلجيكا يوم 16 مارس الجاري.


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