وزير الرياضة: نجاح مصر في استضافة «سيرك دو سوليه» يعزز احتضان فعاليات الترفيه الكبرى

عقدت شركة Dino Activations لتنظيم العروض والفعاليات الترفيهية في مصر مؤتمرًا صحفيًا، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، للإعلان عن تفاصيل عرض «أوفو» أضخم عروض سيرك دو سوليه في مصر، والذي يُقام في الفترة من 8 إلى 18 مارس الجاري في الصالة المغطاة باستاد القاهرة، والمٌقدم من إحدى الشركات للإسكان والتعمير.

حضر المؤتمر الصحفي كل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومحمد عامر رئيس مجلس إدارة Dino Activations، وخالد شاكر نائب الرئيس التنفيذي للعميل، جيني ماليه، مديرة الجولة الإقليمية والفنية لعرض «أوفو».

يأتي ذلك في إطار جلب أحدث العروض الترفيهية العالمية الأشهر في العالم، والتي يتطلع الجمهور في مصر إلى مشاهدة عروضها الحية، بما تحمله من متعة وإبهار، وبما يتناسب مع مكانة مصر في مجال صناعة الترفيه، ويساهم في تنمية هذا القطاع الهام، بما يتوافق مع خطة وتوجه الدولة في هذا الشأن.

أعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بنجاح مصر في استضافة سيرك دو سوليه، مؤكدا أن الدولة المصرية جاهزة لاستضافة أكبر الفعاليات الدولية، مشيرا إلى أن احتضان الدولة المصرية لعروض سيرك دو سوليه، اعتراف من الدول الكبرى بمدي قدرة مصر على استضافة الأحداث والفعاليات الكبرى الدولية لما لديها من خبرات وبنية تحتية قوية ومؤهلة تساهم بشكل كبير في نجاح الفعاليات التي نستضيفها.

ومن المقرر أن يتم تقديم 16 عرضًا من «أوفو» بواقع عرضين يوميًا على مدار فترة استضافة العرض. تتاح التذاكر حصريًا من خلال منصة «تذكرتي»، بعدة فئات بأسعار تبدأ من 800 – 4500 جنيه، ويمكن لراغبي حضور العرض من حاملي بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم المباشر استخدام خدمة Sympl من على موقع تذكرتي، دون الحاجة إلى تسجيل حساب أو موافقات أو إجراءات، وسيتم تقسيم سعر التذكرة على خطط سداد تبدأ من 3 أسابيع إلى 5 أشهر بدفعات متساوية وبدون فوائد، كذلك تتوافر عروض خاصة «بالأصدقاء والعائلة» على التذاكر بتخفيضات تصل إلى 45%.

من جانبه، قال محمد عامر، إن مصر تمثل مركزًا للثقافة والفنون في الوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط، واستضافة العروض الفنية العالمية يُعد تأكيدًا لريادتها فنيًا وثقافيًا، هذا بالإضافة إلى أهمية تلك العروض في دعم وتنشيط السياحة الترفيهية، معربًا عن امتنانه لوزارة الشباب والرياضة على الدعم المقدم من الوزارة لعرض «أوفو» في مصر، الذي ينتظره الآلاف من محبي سيرك دو سوليه، لافتًا إلى الإقبال الكبير على العروض العالمية التي يتم عرضها في مصر، فقد شهدت عروض ديزني على الجليد – Disney on Ice نجاح منقطع النظير وحقق أعلى مبيعات للتذاكر في المنطقة.

في نفس السياق، أعربت جيني ماليه، مديرة الجولة الإقليمية مديرة الجولة الفنية لعرض «أوفو»، عن سعادتها بتقديم العرض في مصر، التي تعتبر واحدة من أهم المحطات التي تستضيف العرض في الشرق الأوسط، لافتًه إلى أن الجمهور المصري لديه حس عالِ في تذوق الأعمال الفنية الجيدة، وهو ما يجعلنا متحمسين لمشاهدة ردود الأفعال على العرض الذي يُعد الأضخم من نوعه، من حيث عدد العارضين والفنيين المشاركين فيه، فضلًا عن الأزياء والإكسسوارات التي تستخدم لاستعراض جمال التنوّع البيولوجي بكل ألوانه وحيويته.

ويعتبر «سيرك دو سوليه»، أحد أكبر العروض الاستعراضية الفنية في العالم، إذ يشتهر بعروضه المبهرة من حيث الأزياء والموسيقى والشخصيات الجذابة، ومن أشهر العروض التي يقدمها هو عرض «أوفو»، الذي يشارك فيه عارضين من دول مختلفة حول العالم، يتمتعون بخبرة ومهارة في أداء عروض السيرك، ويتقمصون شخصيات من الطبيعة، بصحبة موسيقى رائعة لتقديم تجربة فنية ممتعة.

الجدير بالذكر أن Dino Activations، تأسست في عام 2010، وهي وكالة تنشيط للعلامات التُجارية، وقد جلبت تجارب فريدة من نوعها في جميع أنحاء العالم إلى قلب مصر لأكثر من عقد من الزمان، وواصلت شركة Dino Activations في تقديم خبرات قيمة وفريدة لأول مرة إلى السوق المصري.

ومن المنتظر أن تعمل الوكالة مع مجموعات موهوبة ذات شهرة عالمية في عام 2023 مثل مجموعة سيرك دو سوليه الترفيهية وعالم مارفيل السينمائي التي تضمن للأسرة المصرية أوقات لا تنسى من الترفيه.

فيما تأسست شركة MNHD في عام 1959، وأدرجت في البورصة المصرية في عام 1996، وقد استفادت من سجل حافل وناجح في تقديم مشاريع الإسكان والبنية التحتية ذات المستوى العالمي لتوسيع نطاق تعرضها لمختلف القطاعات المستهدفة في سوق العقارات المصري.

وتمتلك الشركة اليوم، أرضًا تبلغ مساحتها ما يقرب من تسعة ملايين متر مربع (متر مربع) راسخة في منطقة شرق القاهرة مع وجود متزايد في مناطق أخرى من مصر.

كما تمتلك الشركة ما مجموعه ثمانية مشاريع نشطة من خلال تطويرين رئيسيين؛ تاج سيتي، مشروع متعدد الاستخدامات 3.5 مليون متر مربع في موقع استراتيجي في القاهرة الجديدة على الطريق الدائري، وعلى بعد دقائق فقط من شرق القاهرة ومصر الجديدة، وسراي وهو مشروع متعدد الاستخدامات بمساحة 5.5 مليون متر مربع يقع في موقع استراتيجي بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة.