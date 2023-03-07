تونس والسويد تؤكدان التعاون الثنائي بين الجانبين

أكد نبيل عمار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج وسفيرة السويد في تونس آنا بلوك مازويير علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.

وأشاد الجانبان بأهمية التشاور البناء وبحث السبل المثلى لتعزيز ميادين التعاون التقليدية وإيجاد فرص شراكة جديدة تخدم مصالح البلدين.

جاء ذلك وفقا لبيان صدر عن وزارة الشؤون الخارجية التونسية مساء اليوم " الإثنين" .

واستعرضت المحادثة أبرز محطّات التعاون الثنائي خلال العام الجاري وفي مقدمتها الإعداد لانعقاد الدورة الرابعة للمشاورات السياسية التونسية السويدية والتي ستكون الإطار الأمثل لتعزيز ميادين التعاون الثنائي في المجالات ذات الأولوية.