السوداني: دماء العراقيين أمر لا يقبل المساومة ولا التساهل

أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني القائد العام للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، حتمية إنفاذ القانون في البلاد، مشيرا إلى أنه لاتوجد خطوط حمراء أمام تأدية الدولة مسئولياتها وواجباتها.

وجدد السوداني، خلال اجتماعه اليوم مع وفد من أهالي محافظة ديالى، ضمّ عدداً من الوجوه الاجتماعية وشيوخ العشائر، "التأكيد على متابعة الجريمة الغادرة التي شهدتها محافظة ديالى، وراح ضحيتها الطبيب أحمد طلال المدفعي"، لافتا إلى أن "من ارتكبها سيكون تحت طائلة القانون عاجلاً وأنّ دماء المواطنين أمرٌ لا يقبل المساومة ولا التساهل".

وأعرب رئيس الوزراء عن ثقته بالدور الإيجابي الذي "تضطلع به العشائر ووجهاء المجتمع في ترسيخ السلم الاجتماعي واصلاح ذات البَين وتعزيز القيم الاجتماعية الأصيلة للعراقيين".

واستمع السوداني خلال الاجتماع إلى عرض عن الأوضاع المعيشية والخدمية في محافظة ديالى، بأقضيتها ونواحيها وأهم التحدّيات التي تواجهها وجهود الاستقرار وعملية تقديم الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين.

وكان قضاء المقدادية شمال شرقي محافظة ديالى شهد الليلة الماضية هجوما لمسلحين استهدف منازل مدنيين رافقها انفجار عبوة ناسفة ما أدى إلى مقتل ثمانية مدنيين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح.