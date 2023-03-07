 سوريا: خروج مطار حلب الدولي عن الخدمة جراء قصف إسرائيلي - بوابة الشروق
الثلاثاء 7 مارس 2023 4:48 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد التوسع في استيراد الدجاج البرازيلي لحل أزمة الدواجن؟
النتـائـج تصويت

سوريا: خروج مطار حلب الدولي عن الخدمة جراء قصف إسرائيلي

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 7 مارس 2023 - 4:41 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 7 مارس 2023 - 4:41 ص

خرج مطار حلب الدولي في سوريا عن الخدمة بعد استهدافه من قبل الطيران الحربي الاسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا).

ونقلت سانا عن مصدر عسكري قوله إنه "في تمام الساعة الثانية و7 دقائق من فجر اليوم الثلاثاء (2307 الاثنين بتوقيت جرينتش) نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه البحر المتوسط غربي اللاذقية مستهدفاً مطار حلب الدولي، ما أدى إلى حدوث أضرار مادية في المطار وخروجه عن الخدمة".

وفي السياق نفسه، قالت مصادر محلية في محافظة حلب لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن " أنه سُمع دوي 4 انفجارات عنيفة في محيط المدينة وأن السنة النيران شوهدت وهي تندلع من جهة المطار الذي يقع جنوب شرقي المدينة وأن المضادات الأرضية التابعة للجيش السوري كانت تطلق نيرانها بكثافة باتجاه الصواريخ الإسرائيلية".

وشهد مطار حلب هبوط أكثر من مئة طائرة من دول عربية وأجنبية حملت مساعدات للمتضررين من الزلزال الذي ضرب مناطق شمال وغرب سوريا في السادس من شهر فبراير الماضي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك