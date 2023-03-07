ثقافة منية النصر بالدقهلية تنظم يوم ثقافي فني احتفالا باليوم العالمي للمياه

نظم قصر ثقافة "منية النصر"، يومًا ثقافيًا فنيًا، احتفالًا باليوم العالمي للمياه، بمدرسة محمود نصار الإبتدائية،، تضمن محاضرة قدمتها فتحية محرم، أشارت فيها إلى أن اليوم العالمي للمياه يهدف للتوعية باستخدام الماء بطريقة أكثر مسؤولية، مع ضمان مساعدة الأشخاص غير القادرين على الحصول عليه.

كما تضمن فقرة مواهب فى إلقاء الشعر، نفذتها سالي السيد، شارك فيها كل من تسنيم إبراهيم بقصيدة "حكايتك يامصر"، سما محمود قصيدة "شهر شعبان"، وأيضًا تخللها معرض فني للموهوبين.

فيما نظم قصر ثقافة البرامون محاضرة بعنوان "الاحتفال بليلة النصف من شعبان"، بمدرسة خالد بن الوليد الإبتدائية بالبرامون، حاضرها الشيخ يحيى أحمد حسن الغندور.

ونظم بيت ثقافة المطرية عرضًا فنيًا لفرقة المطرية التلقائية للسمسمية تدريب خالد الشناوي، احتفالًا بليلة النصف من شعبان، حيث قدمت الفرقة مجموعة من الأغاني، منها "الله الله يا نور النبي" أداء محمود العاصي، "أول كلامي بامدح طه" أداء السيد منتصر، "أهلًا رمضان" أداء جمال درويش، "مدح الرسول" أداء الداودي درغام، واختتم بعرض استعراضي لرقصة التنورة، للفنان أحمد الغريب.

فيما نظم قصر ثقافة نجيب سرور محاضرة بعنوان "التعرف على تأخر النمو للطفل" بمدرسة أخطاب الإعدادية بنات، تحدث بها عبد الحكيم محمد عامر، الذي أوضح أن كل طفل ينمو ويتعلم بوتيرة خاصة تختلف اختلافًا كبيرًا من طفل إلى آخر، وكيفية التعرف على الإشارات التي تدل على أن طفلك لا يتمتع بالمهارات التي يتمتع بها باقي الأطفال.

وأشار إلى أن الأطباء يطلقون على هذه المشاكل اسم حالات تأخر النمو، وأضاف أن هناك العديد من حالات تأخر النمو المختلفة التي قد يعاني منها الأطفال من بينها اللغة أو النطق، وتعد هذه المشاكل من أكثر حالات تأخر النمو انتشارا، ومشكلة الحركة، وأيضًا تحدث عن حالات تأخر النمو الاجتماعي والعاطفي، مبينًا أنه يوجد عدة أسباب تجعل الطفل يعاني مشكلات في القدرة على التفكير والتعلم والتذكر، وبالتالي تأخر الإدراك عند الطفل.

ونفذ بيت ثقافة بنى عبيد محاضرة عن بر الوالدين، بمدرسة المجمع الابتدائي، أوضح فيها عبد المنعم صبري أن بر الوالدين من أعظم الواجبات على المؤمن.

ويأتي ذلك ضمن فعاليات وأنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة وإقليم شرق الدلتا الثقافى برئاسة أمل عبد الله، والتي ينفذها فرع ثقافة الدقهلية بإدارة عمرو فرج، من أجل الاحتفال بعدد من المناسبات الوطنية والدينية والأيام العالمية، وكذلك التوعية بالقضايا المجتمعية.