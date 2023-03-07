نائب جمهوري: صورتي مع النازيين الجدد غير مقصودة

قال النائب الجمهوري مات روزندال، إن صورته أمام مبنى الكابيتول الأمريكي مع أشخاص من النازيين الجدد كانت "خطأ"، مؤكدا أنه وقف دون قصد معهم، مشيرا إلى أن أحد هؤلاء الأشخاص كان يرتدي معطفا من قماش كان يرتديه الجنود الألمان في الحرب العالمية الثانية.

وأضاف روزندال لصحيفة "بيلينجز جازيت" الأمريكية: "بالطبع أدين مجموعات الكراهية وخطاب الكراهية والعنف ولا أتسامح معها مطلقا"، مؤكدا أنه لم يعقد اجتماعا مع هؤلاء الأشخاص.

وأوضح: "لقد طُلب مني صورة بينما كنت أتجول بين الجلسات، واستجبت لهذا الطلب مثلما استجيب لباقي الطلبات"، مردفا: "لم أكن على دراية بهوية الأفراد أو انتمائهم إلى مجموعات الكراهية التي تتعارض بشكل صارخ مع معتقداتي الشخصية"، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.

وانتشرت صورة روزندال مع النازيين الجدد على وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي.

وتعرفت الصحيفة على اثنين من الأشخاص الثلاثة الذين ظهروا في الصورة مع روزندال، مشيرة إلى أنهم رايان سانشيز، الذي كان ينتمي سابقًا إلى عصابة تفوق العرق الأبيض، وجريسون ارنولد وهو متعاطف مع النازية.

وكان سانشيز، وهو جندي سابق في مشاة البحرية الأمريكية، يرتدي معطفًا على طراز الجيش الألماني.

ووصف أرنولدو وهو مدون ومعلق من اليمين أدولف هتلر بأنه "شخصية تاريخية معقدة".

يذكر أن روزندال ليس أول جمهوري يتم تصويره مع أرنولد، ففي نوفمبر عام 2021، التقطت كاري ليك، المرشحة التي أيدها ترامب لمنصب حاكم ولاية أريزونا، صوره مع أرنولد وناشط يميني متطرف آخر في تجمع انتخابي.