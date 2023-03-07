 المجر تقترب من الموافقة على توسع حلف الناتو من خلال زيارة إلى السويد وفنلندا - بوابة الشروق
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المجر تقترب من الموافقة على توسع حلف الناتو من خلال زيارة إلى السويد وفنلندا

بودابست-د ب أ
نشر في: الثلاثاء 7 مارس 2023 - 1:28 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 مارس 2023 - 1:28 م

 

اقتربت المجر من الموافقة على توسع حلف شمال الاطلسي (الناتو)، بعد أشهر من التلكؤ والتباطؤ، من خلال زيارة وفد من حزب رئيس الوزراء، فيكتور أوربان، الحاكم إلى السويد وفنلندا.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، بأن أعضاء البرلمان المجري وصلوا إلى ستوكهولم اليوم الثلاثاء، وسيعقدون اجتماعا في هلسنكي غدا.

ومن المقرر أن يصادق البرلمان المجري بعد ذلك على انضمام دولتي الشمال إلى حلف شمال الأطلسي في الأسبوع الذي سيبدأ في 20 من مارس، بحسب ما ورد في أحدث جدول أعمال على موقع البرلمان المجري.

ومن شأن عملية التصديق أن تجعل تركيا، الدولة الرافضة الوحيدة في التحالف الدفاعي الذي يضم 30 عضوا حاليا، والذي يتطلع إلى التوسع بعد أن أثارت الحرب الروسية الأوكرانية مخاوف أمنية في جميع أنحاء أوروبا.

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