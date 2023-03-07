 الخارجية الفلسطينية تُطالب بتدخل دولي عاجل لوقف استهداف المسجد الأقصى - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الخارجية الفلسطينية تُطالب بتدخل دولي عاجل لوقف استهداف المسجد الأقصى

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 7 مارس 2023 - 3:30 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 7 مارس 2023 - 3:30 ص

حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية مساء اليوم الإثنين من مخاطر الدعوات التي أطلقتها منظمات يهودية متطرفة لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، بالتزامن مع "عيد المساخر" اليهودي، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء.
وأكدت الوزارة، في بيان صحفي لها الليلة أن "هذه الدعوات التحريضية وما قد يتبعها من اقتحامات استفزازية في ظل حكومة يمينية مُتطرفة شغلها الشاغل صب الزيت على النار وافتعال التوترات والأزمات المتتالية، بات يهدد بانفجار عارم لا تحمد عقباه في ساحة الصراع".
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الاقتحامات، وطالبت بتدخل دولي وأمريكي لوقفها قبل فوات الأوان.

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