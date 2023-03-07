الصحة: عدد المستفيدين من القوافل الطبية يتجاوز 16 مليون مواطن

قال حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن هناك تطويرًا وإنفاقًا غير مسبوق في منظومة الصحة.

وأضاف خلال مداخلة لبرنامج "مساء DMC”، عبر قناة "DMC”، مساء الإثنين، أن هناك خطة سنوية تطبقها الدولة خاصة بالقوافل الطبية للأماكن الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن عدد القوافل الطبية يبلغ أكثر من 100 ألف قافلة، ويستفيد منها أكثر من 16 مليون مواطن.

وأكد أن التطوير الشامل لمنظومة الصحة يتم في المحافظات كافة بخدمات مميزة، وهناك إقبالًا كبيرا على تقديم الخدمات الصحية في المحافظات النائية.

وأشار إلى أن القوافل الطبية تحتوي على وحدات أسنان متنقلة ووحدات آشعة متنقلة، ولديها معامل متنقلة، بالإضافة للتوعية والتثقيف الصحي.

وأشار إلى يتم إحالة من يحتاج إلى عمليات جراحية إلى المستشفيات لإجراء التدخلات الجراحية بالمجان وعلى نفقة الدولة.