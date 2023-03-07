محافظ دمياط تناقش عددا من الملفات المتعلقة بسوق الجملة في شطا

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعًا لمناقشة عدد من الملفات المُتعلقة بسوق الجملة في شطا، للبحث عن المعوّقات التي تواجه التجّار بالسوق، وإيجاد الحلول المناسبة، لضبط منظومة العمل بالسوق.

وأوضح محمد فايد، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، أنّ الاجتماع تناول استعراض للمعوقات التي تواجه التجار بالسوق، والبحث عن آلية تذليل تلك المعوقات، بالإضافة إلى سُبل تفعيل عدد من الإجراءات، لضبط منظومة العمل بالسوق، والذي شهد أعمال تطوير شاملة مؤخرًا.

فيما وجهت الدكتورة منال عوض، شرطة المرافق بتكثيف التواجد الأمني داخل السوق، لمتابعة حركة البيع والشراء والمزادات.

كما شددت على تشكيل مجلس إدارة جديد، لجزئي الأسماك، والخضروات، على أن يعقد جلسات اجتماع بشكل شهري، بالإضافة إلى التنسيق المستمر مع التجار، لتفعيل الإجراءات المتفق عليها كافة.