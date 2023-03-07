الهندسة الوراثية: علماء يعبرون عن قلقهم من تعديل قوانين الجينات الوراثية للبشر في الصين

فهي تحدد متطلبات للموافقة الأخلاقية والإشراف والمعاينة، لكن العلماء قلقون من أنها قد لا تطبق على القطاع الخاص.

وقالت الدكتورة زانغ، وهي أحد المتحدثين الرئيسيين في القمة الدولية لتعديل الجينوم البشري المنعقدة في لندن، لبي بي سي: "قلقي الأكبر هو أن الإجراءات الجديدة لا تغطي مشكلة مزمنة ومتزايدة في محاولة التعامل مع المشروعات الخاصة التي تتم خارج المعاهد العلمية التقليدية".

وأضافت أن "القوانين الجديدة قد تصارع من أجل مجاراة الابتكار المزدهر الجاري حالياً في الصين".

التعديل الوراثي هو أسلوب جديد يتيح للعلماء إدخال تعديلات دقيقة على الحامض النووي "دي أن إيه". ويعتقد العلماء أن بالإمكان استخدام هذه التقنية لتصحيح ومعالجة الكثير من الأمراض الوراثية.

غير أنها تقنية مثيرة للجدل، لأنها تثير إمكانية إجراء تعديلات دائمة على التركيب الجيني لشخص ما وبالتالي توريثها إلى نسله.

تجربة مثيرة للجدل

لقد صُعق العلماء البارزون في العالم في هذا المجال عندما زعم الدكتور "هي جيانكوي"، من مدينة شنجن بمقاطعة غواندونغ، قبل خمسة أعوام أنه تمكن من إنتاج أول طفلتين معدلتين وراثياً في العالم، وهما توأمان سماهما لولو ونانا.

وقد تم تعديل الحامض النووي "دي أن إيه" للطفلتين بينما كانتا في المرحلة الجنينية المبكرة بطريقة معينة ادعى الدكتور جيانكوي أنها ستجعلهما مقاومتين للإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة.

وقد فُرضت غرامة على جيانكوي، وحكم عليه بالسجن ثلاثة أعوام في 2019. ولم يملك أحد، غير جيانكوي، إمكانية الوصول إلى التوأم. لكنه قال في اجتماع علمي حديث إنهما بصحة جيدة.

ولدى إطلاق سراحه، اتضح الشهر الماضي أنه كان يخطط لتأسيس عيادة طبية في هونغ كونغ لإجراء بحوث باستخدام التعديل الوراثي من أجل تطوير علاج للأطفال الذين يعانون من اضطراب عضلي وراثي نادر يدعى "الحثل العضلي الدوشيني". وأعلن مسؤولو الهجرة بأنهم ألغوا تأشيرته لدخول هونغ كونغ بعد أن اكتشفوا أن لديه سجلاً جنائياً.

وتعمل القوانين الجديدة على إغلاق الثغرات التي مكنت جيانكوي من التملص من الأنظمة، التي كانت تنطبق في السابق فقط على التجارب التي تجرى على البشر في المستشفيات، من أجل تجربة الأدوية على سبيل المثال.