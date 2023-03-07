عضو لجنة العفو الرئاسي: قريبا الإفراج عن 30 شخصا من المحبوسين

قال طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إنه جاري اتخاذ الاجراءت القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة للإفراج عن 30 من المحبوسين على ذمة القضايا، غير المتعلقة بأية أعمال عنف أو التضامن مع الجماعات إرهابية.

وأضاف خلال مداخلة لبرنامج "مساء DMC”، قناة "DMC”، مساء الإثنين، أن لجنة العفو الرئاسي تعمل بدقة شديدة في النظر بشأن الحالات، لافتًا إلى أن لجنة العفو لن تكون سببًا في الإفراج عن أي شخص يمثل خطورة على حياة المواطنين.

وأشار إلى الجهود الكبيرة من القيادة السياسية ووزارة الداخلية، كما أن توحيد تلك الجهود هي قوة دفع إيجابية للقدرة على الأداء بشكل أفضل.

وأوضح أن اللجنة تتلقي دعما من الرئيس السيسي في ملف العفو الرئاسي، موضحًا أن لجنة العفو الرئاسي غير مختصة بالقضايا الجنائية مثل المخدرات، ولكنها تختص بقضايا ذات خلفية متعلقة بالرأي والتعبير مثل قضايا نشر أخبار كاذبة.