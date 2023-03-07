وزيرة الخارجية الألمانية تعلن مزيد من الدعم للعراق

وصلت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك اليوم الثلاثاء إلى العراق في زيارة تستغرق أربعة أيام.



وفي العاصمة بغداد تعتزم الوزيرة لقاء نظيرها العراقي فؤاد حسين لإجراء محادثات اليوم، ثم تلتقي رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني. وفي المساء تعتزم بيربوك التوجه إلى أربيل، عاصمة مناطق الحكم الذاتي الكردية في شمال العراق.



وقالت بيربوك لدى وصولها إلى بغداد إن العراق يظل عاملا رئيسيا لاستقرار المنطقة، متعهدة بمواصلة ألمانيا العمل من أجل مستقبل سلمي للبلاد، محذرة من أنه "إذا أدى إرهاب جديد أو النفوذ الإيراني أو تدمير أسس الحياة بسبب أزمة المياه إلى أعمال عنف وانقسام سياسي هنا مرة أخرى، فإن العواقب ستضرب دول الجوار بشكل كبير"، مؤكدة في المقابل أنه إذا نجح العراق في تحقيق الاستقرار والتنمية في الديمقراطية والتنوع على المدى الطويل، فقد يصبح نموذجا يحتذى به في المنطقة.



وتعتزم بيربوك لقاء رئيس وزراء مناطق الحكم الذاتي الكردية، مسرور بارزاني في أربيل غدا الأربعاء. ومن المخطط أيضا عقد اجتماع مع رئيس مناطق الحكم الذاتي الكردية، نيجيرفان بارزاني، في وقت لاحق هناك. كما يتضمن البرنامج زيارة إلى مخيم للنازحين الذين طردهم تنظيم داعش من ديارهم منذ عام 2014. وتعتزم بيربوك معرفة المزيد عن جرائم داعش في أحد مراكز التوثيق، ثم تعود إلى برلين يوم الجمعة المقبل.



وتعتبر ميليشيات داعش الإرهابية الآن مهزومة عسكريا، لكن خلايا داعش لا تزال نشطة في العراق وسوريا وتشن هجمات.