قالت الفنانة ليلى طاهر، إن قرار تقاعدها عن العمل وإغلاق صفحة مشوارها الفني، عقب فترة الظروف والأحداث السياسية التي مرت بها مصر، بالتزامن مع حكم جماعة الإخوان؛ كان قرارا نهائيا لا رجعة فيه.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الستات» مع الإعلامية سهير جودة، المذاع عبر فضائية «النهار» مساء الإثنين: «أنا قدمت كل حاجة في جميع المجالات الفنية من سينما ومسرح وتلفزيون، وختمت مشواري الفني».

وأكدت أنها لا تفضل النزول إلى مستويات فنية أدنى مما قدمته على مدار تاريخها الفني، مضيفة: «الأعمال هتكون أقل، وعمر الفنان بيحدد الدور، وأنا تركت تاريخ حلو، وبحب الناس وبحترمهم علشان كدا مش هرجع ثاني، عايزة الناس تحتفظ بصورتي».

ونوهت إلى صعوبة التراجع عن قرار الاعتزال في مجال الفن بصفة عامة؛ نظرا لأن العودة ستكون بشكل ودور مختلف لم يعهده الجمهور من قبل، معقبة: «قدمت أعمال جميلة في جميع المجالات وكسبت حب الناس وثقتهم في اسمي».

وشددت على ضرورة إحياء التراث القديم بالتليفزيون المصري من خلال إعادة بث الأعمال التي تحتفظ بها مكتبة التليفزيون المصري، والتي تعد بمثابة كنوز وجواهر ثمينة، معقبة: «عايزين نرجعها ثاني، ونظهر الجواهر المخزنة على الشاشة مرة ثانية».