تباطؤ حاد لنمو الاقتصاد الكوري الجنوبي خلال العام الماضي

أظهرت بيانات البنك المركزي الكوري الجنوبي الصادرة اليوم الثلاثاء تباطؤ نمو اقتصاد كوريا الجنوبية بشكل حاد خلال العام الماضي مع ضعف الصادرات وسط تزايد مخاطر الركود الناجمة عن التشديد النقدي القوي في الداخل والخارج.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن بيانات البنك القول إن إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الجنوبية سجل نموا بمعدل 6ر2% خلال العام الماضي مقاابل 1ر4% خلال العام السابق، مشيرة إلى أن المعدل خلال 2022 كان الأقل منذ 2020 عندما سجل الاقتصاد نموا بمعدل 7ر0% في ذروة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وفي الربع الأخير من العام الماضي، انكمش الاقتصاد بنسبة 4ر0% على أساس ربع سنوي، مقابل نمو بمعدل 3ر0% خلال الربع الثالث.

ولم تتغير هذه الأرقام عن تقديرات النمو الصادرة عن بنك كوريا في يناير.

ويعود تباطؤ النمو إلى ضعف نمو الصادرات وسط تراجع مبيعات أشباه الموصلات والسلع الأخرى. وأظهرت البيانات أن الصادرات نمت بنسبة 2ر3% في عام 2022 مقابل نمو بمعدل 8ر10% خلال 2021.

في الوقت نفسه ارتفع الاستهلاك الخاص بنسبة 3ر4% في العام الماضي، مقابل 7ر3% في عام 2021 بفضل تخفيف قيود فيروس كورونا.