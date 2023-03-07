انتشال جثة من تحت أنقاض مبنى سكني إثر انفجار جنوب غربي ألمانيا

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تمكنت السلطات في مدينة شتوتجارت جنوب غربي ألمانيا مساء الاثنين من انتشال جثة من تحت الأنقاض بعد انفجار هائل في مبنى سكني في المدينة.

وقالت الشرطة إنه من المفترض أن تكون الجثة لامرأة مفقودة /85 عاما/.

وكان يشتبه سابقا في وجود المواطنة المسنة تحت أنقاض المبنى الذي أصيب بأضرار جسيمة. وتم استخدام الكلاب البوليسية، من بين أمور أخرى، للبحث عنها.

وشق عمال الإنقاذ طريقهم عبر الأنقاض قطعة تلو الأخرى باستخدام معدات ثقيلة للعثور على الشخص المفقود.

ووقع الانفجار بالمنزل الواقع في منطقة سكنية غربي المدينة حوالي الساعة الثالثة صباح الاثنين، ما تسبب في انهيار أجزاء من المبنى.

وتمكن أربعة أشخاص، بينهم طفلان، من النجاة بأنفسهم وتم نقلهم إلى المستشفى وبهم إصابات طفيفة.

ولا يزال السبب الدقيق للحادث غير واضح.