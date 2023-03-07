وزير خارجية الصين الجديد يعتزم التركيز على أوكرانيا والولايات المتحدة في أول مؤتمر صحفي له

يعتزم وزير الخارجية الصيني الجديد تشين جانج عقد أول مؤتمر صحفي له اليوم الثلاثاء خلال الاجتماع السنوي لمؤتمر الشعب الوطني في بكين.

ومن المتوقع أن يعلق تشين على حرب أوكرانيا وعلاقات الصين المتوترة مع الولايات المتحدة.

وبصفته متحدثا سابقا باسم وزارة الخارجية، كما شغل مؤخرا منصب سفير الصين لدى الولايات المتحدة، يمتلك تشين خبرة كبيرة في التعامل مع وسائل الإعلام، إلا أن مثل هذا الظهور لوزير الخارجية عادة ما يتم تنظيمه بعناية في الصين.

وبشكل خاص، سوف يتم الإصغاء بعناية لتصريحات تشين بشأن الحرب في أوكرانيا.

يشار إلى أن الصين لم تدن غزو روسيا لأوكرانيا ، وطرحت مؤخرا ورقة لإنهاء الحرب، غير أن أوكرانيا رفضتها ، ولكن روسيا رحبت بها.