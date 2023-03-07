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أظهرت خرائط نشرها المعهد الأمريكي لدراسة الحرب أن روسيا تسيطر على نحو 40% من مدينة باخموت في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا.

وقال المعهد إن قرار الدفاع عن باخموت يجبر الجيش الروسي على "التورط في حرب مكلفة ودموية"، وإن المدينة أصبح لها بعدُ استراتيجي من هذه الزاوية تحديداً، وفق ما نقلت شبكة يورونيوز الأوروبية.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أمر الجيش بتعزيز الانتشار العسكري للدفاع عن المدينة التي تشهد معارك ضارية منذ شهور.

جاء ذلك بعد تقارير إعلامية عن "انسحاب محدود" تجريه القوات الأوكرانية من المدينة بعد تطويقها من قوات مجموعة فاغنر الروسية شبه العسكرية.

والأحد، أعلن زيلينسكي أن جيش بلاده يخوض معركة "مؤلمة وصعبة" ضد القوات الروسية في منطقة دونباس، حيث تقع باخموت.

ووصف أحد قادة الجيش الأوكراني الكبار الوضع في المدينة بـ"الجحيم على الأرض".

وأوضح المعهد، أن مجموعة فاغنر دفعت بقوات النخبة لديها إلى ساحة المعركة، وتدعمها قوات من كتيبة الإنزال الجوي في الجيش الروسي.

يذكر أن المدينة تشهد معارك عنيفة ودموية منذ شهر أغسطس الماضي.

وفي 24 فبراير من العام الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية على موسكو.