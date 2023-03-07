مسؤول عسكري أوكراني: روسيا تكثف قواعدها العسكرية في سيفيرودونتسك

أعلن رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة (سيفيرودونتسك) الأوكرانية رومان فلاسينكو، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية كثفت قواعدها العسكرية في المنطقة.

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن فلاسينكو قوله: "سيفيرودونتسك، على خط الاتصال لأنه حتى المدفعية يمكنها الوصول إلى المدينة، يتم استخدام المدنية ومدن أخرى من قبل المتعاونين المحليين والجيش الروسي كقواعد خلفية، كما أن هناك مراكز تدريب في ضواحي سيفيرودونتسك، وهناك قواعد للقوات الروسية في كل مكان تقريبًا في المنطقة".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.