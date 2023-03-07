أظهرت بيانات وزارة العمل اليابانية، اليوم الثلاثاء، أن مؤشر الأجور الفعلية المعدلة وفقا للتضخم في البلاد، انخفض 4.1 % في شهر يناير الماضي، مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، حيث ارتفعت الأسعار بوتيرة أسرع من الأجور.

وهذا هو الشهر العاشر على التوالي الذي ينخفض فيه مؤشر الأجور الفعلية، وبأسرع وتيرة منذ مايو 2014، بحسب وكالة أنباء "جي جي برس" اليابانية.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين، باستثناء الإيجارات المفترضة، والذي يستخدم لحساب مؤشر الأجور الحقيقية، بنسبة 5.1 % في يناير الماضي مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، وسط ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز والمواد الغذائية.

وارتفعت الأجور الاسمية بنسبة 0.8% إلى 276 ألفا و857 ينا لكل عامل.

وزادت الأجور الاسمية للعاملين بدوام كامل بنسبة 1.5٪ إلى 360 ألفا و510 ين في المتوسط، في حين ارتفعت أجور العاملين بدوام جزئي بنسبة 0.8٪ إلى 98 ألفا و144 ينا.