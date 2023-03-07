 انخفاض الأجور الفعلية في اليابان بنسبة 4.1% خلال يناير الماضي - بوابة الشروق
الثلاثاء 7 مارس 2023 11:11 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد التوسع في استيراد الدجاج البرازيلي لحل أزمة الدواجن؟

النتـائـج تصويت

انخفاض الأجور الفعلية في اليابان بنسبة 4.1% خلال يناير الماضي

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 7 مارس 2023 - 10:33 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 7 مارس 2023 - 10:33 ص

 

أظهرت بيانات وزارة العمل اليابانية، اليوم الثلاثاء، أن مؤشر الأجور الفعلية المعدلة وفقا للتضخم في البلاد، انخفض 4.1 % في شهر يناير الماضي، مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، حيث ارتفعت الأسعار بوتيرة أسرع من الأجور.

وهذا هو الشهر العاشر على التوالي الذي ينخفض فيه مؤشر الأجور الفعلية، وبأسرع وتيرة منذ مايو 2014، بحسب وكالة أنباء "جي جي برس" اليابانية.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين، باستثناء الإيجارات المفترضة، والذي يستخدم لحساب مؤشر الأجور الحقيقية، بنسبة 5.1 % في يناير الماضي مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، وسط ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز والمواد الغذائية.

وارتفعت الأجور الاسمية بنسبة 0.8% إلى 276 ألفا و857 ينا لكل عامل.

وزادت الأجور الاسمية للعاملين بدوام كامل بنسبة 1.5٪ إلى 360 ألفا و510 ين في المتوسط، في حين ارتفعت أجور العاملين بدوام جزئي بنسبة 0.8٪ إلى 98 ألفا و144 ينا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك