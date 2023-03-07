سكرتير عام مطروح: إخلاء السكان من العمارات الآيلة للسقوط بمدينة السلوم

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قرر اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام لمحافظة مطروح، إخلاء السكان من العمارات الآيلة للسقوط بمدينة السلوم، والصادر لها قرارات إزالة من عام 2016، وتم التوقيع بالإخلاء خلال 45 يوما.

ووجه المحافظ، بتشكيل لجنة مختصة للمعاينة على الطبيعة لموقع الأرض المقترحة لإنشاء مدرسة بمنطقة الحران، ومدى وقوعها في مخر السيول من عدمه، مكلفا التخطيط العمراني والمتغيرات المكانية بدراسة ضم التجمعات التابعة للشبيكات لمركز السلوم والعرض.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية لسكرتير عام محافظة مطروح، بمدينة السلوم لمتابعة المشروعات الجارية، والوقوف على نسب التنفيذ، وحصر مطالب واحتياجات الأهالي لسرعة تلبيتها، وتوفير مزيد من الاستقرار.

ووجه "إبراهيم"، شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالإسراع في إصلاح وحدات التحلية بكل من قرية بقبق وأبو زريبة، على أن تضخ المياه بشبكة المياه الموجودة بتجمع الحران، وتوفير سيارة نقل مياه بالتجمع؛ لحين توصيل الشبكة بالمغذي الرئيسي، وضخ المياه مع تشكيل لجنة من الشركة؛ لمعاينة التجمعات المحرومة، وتوصيل المياه بالشبكة خلال شهرين.

وأمر إدارة تنمية القرية، بالتنسيق مع الموارد المائية والري، ومديرية الزراعة؛ لمعاينة أماكن مخرات السيول بالمدينة وعمل التكاسي المطلوبة.

وأشار إلى إصلاح شركة الكهرباء، تكرار انقطاع التيار الكهربائي بالوحدة الصحية بقرية أبو زريبة.

وكشف عن تنسيق مديرية الصحة مع شركة المياه؛ لتوفير المياه بالوحدة الصحية، والتنسيق بين مجلس مدينة السلوم والأملاك ومديرية الصحة؛ لاختيار قطعة أرض مناسبة للتخصيص لإقامة وحدة صحية بالسلوم.

ووجه بتوفير مكان مجاني لمدة 3 أشهر لفرع الجملة بالسلوم؛ لاستغلاله لتوزيع المواد التموينية، مع تنظيم مزيد من مبادرات توفير السلع المخفضة.

ووجه مدير البيئة بالتنسيق مع جهاز التعمير، ومديرية الطرق؛ لاستكمال الطريق حتى الكيلو 23 طريق السلوم - مطروح؛ لتهيئته لمقلب القمامة حتى يتم نقل المقلب الحالي.

وكلف بحصر الأشخاص ذوي الإعاقة بمركز السلوم، والتنبيه عليهم بتقديم المستندات الدالة على الإعاقة لمكتب العمل بمركز السلوم؛ لتعيينهم في نسبة الـ5 % بالقطاع الخاص.