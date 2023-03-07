استشهاد 6 فلسطينيين في مداهمة لجيش الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جنين

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أعلنت مصادر فلسطينية، استشهاد ستة فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح، اليوم الثلاثاء، في مداهمة لجيش الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جنين للاجئين في الضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان باستشهاد ستة شبان برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنين، فيما نقل سبعة مصابين آخرين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وبحسب مصادر محلية وشهود عيان، فإن قوات من الجيش داهمت مخيم جنين وحاصرت منزلا في أطراف المخيم، وتبادلت إطلاق النار مع نشطاء فلسطينيين يُعتقد أنهم يتحصنون داخل المنزل.

وأشارت المصادر إلى استهداف المنزل المحاصر بعدة صواريخ مضادة للدروع، وسط حديث عن عدد من الشهداء والجرحى في داخله.

في المقابل، أعلنت جماعات مسلحة تنشط في جنين عن استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلية بإطلاق النار والعبوات المتفجرة.

من جهتها، أوردت وسائل إعلام إسرائيلية أن قوات الجيش تطارد ناشطين فلسطينيين مطلوبين لديها بدعوى تنفيذهم عمليات إطلاق نار.

وزعم جيش الاحتلال، أن الفلسطيني المشتبه بقيامه بقتل شقيقين إسرائيليين في هجوم في بلدة حوارة في الأسبوع الماضي كان من بين الأشخاص الذين قتلوا اليوم الثلاثاء.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحسب بيان من مكتبه، إن قوات الأمن الإسرائيلية "قامت بالقضاء على الإرهابي الحقير".

وأضاف: "من يؤذينا، سوف يتحمل مسؤولية أعماله بصورة كاملة".

وبحسب إحصائيات رسمية فلسطينية ارتفع إجمالي عدد الشهداء الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي إلى 73 في الضفة الغربية وشرق القدس منذ بداية العام الجاري.

من جهة أخرى، قُتل 13 إسرائيليا وامرأة أوكرانية في هجمات فلسطينية خلال نفس الفترة.