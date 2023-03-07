النائب العام يأمر بتشكيل فريق تحقيق في واقعة اصطدام قطار قليوب وخروجه عن مساره

أمر النائب العام بتشكيل فريق تحقيق في واقعة اصطدام قطار قليوب.

وذكرت النيابة في بيان منذ قليل، أن فريق التحقيق برئاسة المحامي العام الأول لنيابة استئناف طنطا،

وستوالي الإعلان عن نتائج التحقيق.