 النائب العام يأمر بتشكيل فريق تحقيق في واقعة اصطدام قطار قليوب وخروجه عن مساره - بوابة الشروق
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النائب العام يأمر بتشكيل فريق تحقيق في واقعة اصطدام قطار قليوب وخروجه عن مساره

تصوير: عبد الرحمن دسوقي
تصوير: عبد الرحمن دسوقي

نشر في: الثلاثاء 7 مارس 2023 - 9:08 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 مارس 2023 - 9:23 م

أمر النائب العام بتشكيل فريق تحقيق في واقعة اصطدام قطار قليوب.

وذكرت النيابة في بيان منذ قليل، أن فريق التحقيق برئاسة المحامي العام الأول لنيابة استئناف طنطا،
وستوالي الإعلان عن نتائج التحقيق.

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