الخارجية اللبنانية: استعادنا حق التصويت في الأمم المتحدة بعد سداد المستحقات

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية استعادة لبنان لحق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة وذلك بعد سداد المستحقات المتوجبة عليه عن العامين الماضي والجاري.

وأكدت الوزارة - في بيان اليوم الثلاثاء - أنها تبلغت من بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك استعادة لبنان حق التصويت في الأمم المتحدة بموجب إشعار رسمي، بعد أن سددت البعثة بناء على تحاويل مالية واردة لحسابها مؤخراً المساهمتين السنويتين المتوجبتين عن العامين 2022 و2023.

وأوضحت أنه بذلك يكون لبنان قد عاد للعب دوره الطبيعي وحضوره في أعمال ومناقشات الأمم المتحدة ولجانها المتخصصة.

وكانت المنظمة الأممية قد أعلنت في شهر يناير الماضي تعليق حق لبنان في التصويت بالجمعية العامة للأمم المتحدة لتأخره في دفع مستحقات لميزانية التشغيل بالمنظمة، والتي قدرت بمليون و835 ألف دولار أمريكي.