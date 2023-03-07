قالت الفنانة سهير رمزي، إن الاحتفال بـ عيد ميلادها؛ أصبح «يوما ثقيلا» بعد وفاة والداتها، معقبة «عيد ميلادي كنت بحبه أثناء حياة والداتي، وبعد وفاتها بيفكرني بما كانت تفعله من أجلي» مؤكدة أن الله عوضها عن والداتها؛ بالزوج والأهل والأصدقاء.

وأشارت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الستات» مع الإعلاميتين سهير جودة ومفيدة شيحة، المذاع عبر فضائية «النهار» مساء الإثنين، إلى احتفال فريق العمل في الاستديو بذكرى عيد ميلادها، على الرغم من عدم إبلاغها أي فرد بالمناسبة، متابعة: «حب الناس هو الطقوس الحلوة في حياتي، وربنا دائما حنين عليا».

وتابعت: «أنا بحزن على سنة مضت مني مش فرحانة، وبسأل نفسي يا ترى السنة الجية شكلها إيه، علشان مش عارفة هكون موجودة السنة الجاية ولا لا»، معربة من جانبها عن سعادتها بالمكالمات والتهاني التي تلقتها في هذا اليوم.

وأشارت إلى اعتذارها في مناسبة عيد ميلاها خلال عام سابق إلى أحد الأصدقاء وطلب السماح منه، معقبة: «الحمد لله محاولتش أكلم حد هذه السنة، واعتذر لأني مزعلتش حد منى، والحمد لله كل أصحابي كويسين، وأهلي مبسوطين».

ولفتت إلى اعتذارها عن العمل اليوم؛ بمناسبة ذكرى ليلة النصف من شعبان، مضيفة: «كنت محتاجة اقعد مع نفسي اقرأ قرآن وأصلي وأدعي ربنا»، خاصة أن تلك الليلة صادفت مناسبة عيد ميلادها.