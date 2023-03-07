مفوضة الاتحاد الإفريقي: إمكانات وصادر الطاقة في إفريقيا هائلة

تشارك أماني أبو زيد مفوضة الطاقة والبنية التحتية في الاتحاد الأفريقي، في فعاليات أسبوع مؤتمر CERAWeek العالمي للطاقة الذى يعقد بمدينة هيوستن الأمريكية خلال الفترة من 6 - 10 مارس 2023.

المؤتمر هو أكبر تجمع عالمي للطاقة ويضم عدداً كبيراً من وزراء وقادة قطاع الطاقة، بالإضافة إلى عدد كبير من رؤساء الشركات الدولية على مستوى العالم، حيث يشارك في المؤتمر أكتر من ٨٠ دولة منهم مصر و حوالي ٧٥٠٠ مشارك.

وتركزت فعاليات اليوم الاول من الملتقي حول نظرة عملية لموضوعات التحول الطاقي وكيفية أن يكون الانتقال للطاقة النظيفة يضمن تكنولوجيا متوفرة بشكل واسع ومضمون وتدفق يعتمد عليه وسلاسل توريد يمكن الاعتماد عليها.

وشاركت أماني أبو زيد في جلسة أدارها دانييل يرجين نائب رئيس مؤسسة استاندرد آند پورز جلوبال للتقييم والمنتدى العالمي للطاقة.

وأكدت مفوضة الطاقة والبنية التحتية في الاتحاد الأفريقي، أن إفريقيا هي موطن سدس سكان العالم، ومع ذلك فهي تمثل أقل من 6٪ من استهلاك الطاقة العالمي و2٪ من الانبعاثات العالمية التراكمية، موضحة أن أفريقيا بالفعل واحدة من مناطق العالم الأكثر تضررًا من الاضطرابات المناخية.

وقالت أبو زيد، إن القارة تواجه حتمية موازية تتمثل في توسيع نطاق الحصول على الكهرباء لمئات الملايين من المواطنين المحرومين منها حاليًا، الأمر الذي من شأنه تحفيز النمو الاقتصادي والمساعدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضافت أنه في الوقت نفسه تتمتع إفريقيا بالقدرة على لعب دور رائد مع انتقال أنظمة الطاقة في العالم إلى مستقبل خالٍ من الصفر.

واعتبرت أبو زيد، أن السكان الشباب في القارة، والتنوع الجغرافي يحملان إمكانات هائلة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وأن التربة الأفريقية هي مصدر للعديد من المعادن والأتربة النادرة اللازمة لتقنيات الطاقة النظيفة.

وأشارت مفوضة الطاقة والبنية التحتية في الاتحاد الأفريقي إلى أنه بسبب تقييمات المخاطر المبالغ فيها في القارة والتقييم غير العادل لاقتصادات إفريقيا، تواجه الاستثمارات الطاقة في إفريقيا تكاليف تمويل أعلى بكثير من المشاريع المماثلة في الأسواق المتقدمة.

وقالت أبو زيد "لقد تغير السوق في العالم نتيجة عدد من الكوارث المناهية والأزمات العالمية، والتطور لابد منه وهو امر حتمي، مضيفة أن الشركات التي يمكن أن تصبح أكثر كفاءة وأكثر فعالية، وأكثر توافقًا مع اتجاه السوق سوف تستمر وتزدهر.

جدير بالذكر أن أسبوع ملتقى CERAWeek العالمى للطاقة، بدأ بكلمة افتتاحية لدانييل يرجين نائب رئيس مؤسسة استاندرد آند پورز جلوبال، أكد خلالها أهمية المؤتمر في ظل الأزمة التي يمر بها قطاع الطاقة، معرباً عن تطلعه لأن يخرج المؤتمر بحلول لتلك الأزمة.